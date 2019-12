Małgorzata Rozenek w opiętej sukience. Widać brzuszek

Małgorzata Rozenek za kilka miesięcy znów zostanie mamą. Do tej pory gwiazda ukrywała swój błogosławiony stan. Teraz porzuciła luźne bluzy i z dumą prezentuje pierwsze ciążowe krągłości.

Małgorzata Rozenek spodziewa się narodzin trzeciego dziecka. Jej ciążę potwierdził Artur Gadowski, wokalista zespołu IRA na koncercie w Warszawie. Choć prezenterka ze związku z Jackiem Rozenkiem ma już dwóch synów (13-letniego Stanisława i 9-letniego Tadeusza), marzyła, by doczekać się potomka z obecnym mężem, Radosławem Majdanem. Nie była to jednak taka prosta sprawa. W grę musiała wejść metoda in vitro.