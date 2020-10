Schudła 19 kilogramów. To kosztowało fortunę

Etap metamorfozy gwiazdy został uwieczniony przez kamery TVN. Oznacza to, że nad poprawą formy Rozenek-Majdan pracował sztab specjalistów. Gdyby były to prywatne przedsięwzięcia celebrytki, musiałaby wydać fortunę.

Sam koszt treningu personalnego w domu gwiazdy to średnio koszt 150 zł za godzinę. To, czego nie udało się zniwelować ćwiczeniami, trafiło w ręce kosmetologów. Zabiegi przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej wykonywane są na wybrane partie i wymagają wykonania serii. Jak pisze magazyn "Onda", samo wyszczuplenie brzucha kosztuje ok. 3,6 tys. zł.

Coraz więcej kobiet odchudzając się wybiera dietę pudełkową. W Warszawie koszt takiego rozwiązania to ok. 2 tys. zł miesięcznie. Na szczęście Małgorzata Rozenek-Majdan ma własną firmę cateringową, więc nie musiała martwić się o odpowiednie jedzenie.

Gdyby podsumować koszty ekspresowego powrotu do formy gwiazdy, z pewnością byłoby to co najmniej kilkanaście tysięcy zł. Niewiele kobiet mogłoby pozwolić sobie na taki wydatek. Tyle że Małgorzata Rozenek-Majdan raczej nie zapłaciła za to z własnej kieszeni. Zapewne część kosztów poniosła produkcja TVN, a niektóre firmy mogły zaoferować celebrytce swoje usługi za reklamę na Instagramie.