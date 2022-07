Małgorzata Rozenek wyciska siódme poty. W tle Lewandowska

We wtorek rano Małgorzata Rozenek zamieściła na swoim Instagramie kolejne wideo z treningu opatrzone wymownymi hasztagami: bestrong, bemotivated, its not about body, its about mindset. Jak często podkreśla celebrytka, ćwiczenia to dla niej nie tylko sposób na piękną sylwetkę, ale czas na "skupienie i szacunek dla siebie". "To wbrew pozorom nie jest praca dla ciała" - przekonuje internautów gwiazda TVN.