Małgorzata Rozenek znowu zaskakuje. Chce być jak Pocahontas?

Tym razem celebrytka postanowiła pochwalić się najnowszą stylizacją. Strój Rozenek jest o tyle nietypowy, gdyż nawiązuje do rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Perfekcyjna Pani Domu przebrała się bowiem za Indiankę, czym po raz kolejny zaskarbiła sobie sympatię internautów. Warto dodać przy okazji, że Małgorzata wraz z Radosławem wybrali się właśnie do Meksyku .

"Mój mąż ma tatuaż starego Indianina (uwielbia ich kulturę i inne względy praktyczne też miały znaczenie), więc nie pozostało mi nic innego, jak zostać starą Indianką. Napisałabym 'pozdrawiam Was blade twarze', ale jedyne blade twarze to my. Nie mamy szczęścia do pogody" - napisała rozczarowana Rozenek.