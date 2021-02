Rozenek nie pije od ponad 2,5 roku. Ma ważny powód

Małgorzata Rozenek uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała swoim fanom na Instagramie, w jaki sposób udało jej się w ciągu kilku miesięcy wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Zdradziła też, jakie produkty kategorycznie wykluczyła ze swojej diety. Wśród nich znalazł się m.in. alkohol. - Nie da się dobrze wyglądać, jeżeli się pije - stwierdziła.

Małgorzata Rozenek od kilku miesięcy jest szczęśliwą mamą małego Henryka. I choć maluch jest oczkiem w jej głowie, Perfekcyjna Pani Domu nie zamierzała spędzić długich miesięcy na urlopie macierzyńskim. Nie tylko błyskawicznie wróciła na salony i do pracy, ale również do ćwiczeń. Chciała jak najszybciej znów zachwycać płaskim brzuchem. Jak postanowiła, tak zrobiła i po kilku miesiącach od porodu wróciła do wagi sprzed ciąży. Jednak nie ma co się oszukiwać. Żadna aktywność nie przyniesie wymarzonych efektów, jeśli nie połączymy jej ze zdrowym odżywianiem.

Ostatnio Rozenek opowiedziała swoim fanom na Instagramie, w jaki sposób zmodyfikowała swoją dietę i co pomogło jej w utracie zbędnych kilogramów.

- Tak naprawdę prawidłowa dieta zaczyna się od rezygnacji z trzech rzeczy. Pierwsza z nich to cukier, który jest nam zupełnie niepotrzebny. On żywi i odżywia w naszym organizmie wszystko to, co złe. Taki syntetyczny nie jest nam potrzebny absolutnie do żadnych funkcji życiowych. (...) Jeżeli zrezygnujecie w ogóle z cukru, to i tak dostaniecie go więcej, spożywając różne produkty, niż go potrzebujecie - zaczęła.

- Druga rzecz, wiem, że nie dla wszystkich akceptowalna, to odrzucenie mięsa. Mięso wcale nie daje siły, ani nie buduje tkanki mięśniowej. Tak naprawdę gnije w naszych jelitach, odkłada się, jest bardzo kaloryczne, nafaszerowane hormonami i antybiotykami. Można śmiało zrezygnować - dodała.

"Rozenek cudnie chudnie": "Radosław przynosił mi do łóżka słodkie bułeczki"

Ostatnią rzeczą jest całkowite porzucenie alkoholu.

- Nie da się dobrze wyglądać, jeżeli pije się alkohol. Jest dewastatorem maksymalnym urody i zdrowia. Jest nosicielem dużej ilości pustych kalorii. (...) Z tego trzeba zrezygnować. Da się żyć bez "alko". Takie życie ma dużo lepszą jakość. Już nie mówiąc o tym, że jest taniej. Oszczędzacie np. na jakiś zabieg, który możecie sobie zrobić za te pieniądze - stwierdziła na InstaStory.

Jak się można było domyśleć, ostatnia porada Rozenek wzbudziła największe kontrowersje wśród jej fanek. Internautki zasypały ją pytaniami o to, w jaki sposób ona sama wykluczyła ze swojego życia alkohol.

- Przez to, że najpierw przechodziliśmy przez procedurę in vitro, potem byłam w ciąży, potem karmiłam piersią, to nie piłam w ogóle ponad 2,5 roku. Przez ten czas tak się do koncepcji życia bez alkoholu przyzwyczaiłam, że w ogóle mnie do tego alkoholu nie ciągnęło. Jak byliśmy niedawno w Tulum, poszliśmy na spotkanie z dużą grupą poznanych tam znajomych i postanowiliśmy z Radziem, że to będzie takie pierwsze wyjście po urodzeniu Henia, taka nasza randka. Ja wtedy po raz pierwszy od dłuższego czasu wypiłam alkohol, bardzo dobrej jakości i wcale nie za dużo. I to była masakra. Naprawdę umiem się bawić bez alkoholu, a następnego dnia myślałam, że głowa mi odpadnie. Pomyślałam sobie, że to jest zupełnie niewarte - podsumowała.

Skorzystacie z jej rad?