Mama Klaudii Halejcio rzuciła pracę. Powód? Zajmuje się wnuczką na pełen etat

Klaudia Halejcio urodziła Nelę na początku czerwca 2021 r., więc dziewczynka niebawem skończy rok. Mniej więcej w tym okresie życia dziecka rodzice muszą zdecydować, co dalej. Czy maluch idzie do żłobka? Tata lub mama zostaną z nim w domu? A może trzeba zacząć poszukiwania opiekunki na pełen etat? Halejcio i jej partner mają problem z głowy. Okazuje się bowiem, że ich córeczką na co dzień zajmuje się babcia.