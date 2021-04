Mandaryna wraca do przeszłości. Pokazała zdjęcie z 2005 r.

Mimo że Marta Wiśniewska jest tancerką, w 2004 r. dała się poznać jako piosenkarka. To właśnie wtedy wydała pierwszy singiel, który był coverem piosenki Whitesnake. "Here I Go Again" okazał się przebojem, ale to utwór "Ev'ry Night" zyskał największą popularność. W 2005 r. wystąpiła z tą piosenką w Sopocie. Na temat tego występu rozpisywały się wszystkie media, a pytanie "Znacie 'Ev'ry Night'?" znają niemal wszyscy.