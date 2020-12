Ślub Mandaryny i Wiśniewskiego przeszedł do historii. Powód był jeden

Rok 2003 był szczególny dla Mandaryny i Michała Wiśniewskiego. To właśnie wtedy, dokładnie 10 grudnia, zakochali przysięgli sobie miłość i wierność. Byli wówczas już dość długo w związku, doczekali się dwójki dzieci. Ich ślub był niezwykły - Marta i Michał postanowili bowiem, że dojdzie do niego w okolicy Bieguna Północnego. Razem z najbliższymi wybrali się więc do Szwecji, do małej miejscowości o nazwie Kiruna. Tam działo się istne szaleństwo. Panna młoda miała na sobie wyjątkową suknię ślubną, małżonkowie podczas składania przyrzeczeń zasiedli na lodowych tronach. Ale to nie wszystko!