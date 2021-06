Mandaryna zapowiada nowy projekt. Zmieniła się nie do poznania

Mandaryna to jedna z najbardziej barwnych osobowości w polskim show-biznesie. Największy okres jej popularności przypadał na czas, kiedy była żoną Michała Wiśniewskiego. Para miała nawet własne reality show. "Jestem jaki jestem" zadebiutowało w 2003 r. Marta Wiśniewska na pewien czas wycofała się z show-biznesu, skupiając się na swojej szkole tańca. Trzy lata temu wróciła do koncertowania, wydała singiel "Not Perfect". Obecnie pracuje nad materiałem na nową płytę.