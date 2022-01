Marcelina Zawadzka jest szczęśliwie zakochana. Zaczyna rozmawiać o ślubie

- Sukni ślubnych miałam na sobie tyle przez to, że byłam modelką, że nie mam pojęcia, jak chciałabym, aby wyglądała. Z tego, co widzę, to on ma większe pojęcie niż ja, jak chciałby, żeby ten moment wyglądał. Dla mnie to jeszcze niedawno było bardzo odległe, dopiero powoli przybliżam to do siebie. Po wcześniejszych poranieniach i związkach bardzo byłam na to zblokowana i dopiero wszystko puszcza – przyznała w wywiadzie.