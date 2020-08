Marcelina Zawadzka korzysta z przerwy od TVP. Odpoczywa w zaciszu natury

Marcelina Zawadzka od kilku dni odpoczywa w gronie rodziny i przyjaciół nad urokliwym jeziorem. Jak napisała na Instagramie, to miejsce, do którego przyjeżdża od lat i które i tak wciąż ją zachwyca. "Ogromnie cieszę się, że mam taki azyl, do którego przyjeżdżam od dziecka. Dla mnie las i woda to szczęście, spokój i ładowanie baterii" - zdradziła fanom. Nie da się ukryć, że zwłaszcza spokój jest teraz w przypadku Miss na wagę złota. Nie milkną echa afery podatkowej, w której pojawia się nazwisko prezenterki "Pytania na śniadanie".