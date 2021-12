Marcelina Zawadzka kusi bez opamiętania. Wystarczyło, że zdjęła jedną rzecz

Marcelina Zawadzka to niewątpliwie jedna z najatrakcyjniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że po zdobyciu korony najpiękniejszej błyskawicznie odnalazła się w telewizji. Kamera ją pokochała, a widzowie zachwycali się za każdym razem, gdy ich ulubienica pojawiała się na ekranie. Niestety, dobra passa modelki skończyła się w momencie, w którym wybuchła afera z jej udziałem (tu przeczytacie więcej na ten temat). 32-latka z dnia na dzień zniknęła z telewizji. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zapadła się pod ziemię. Swoje działania przeniosła do sieci, gdzie wciąż może pochwalić się stałym gronem wielbicieli (ponad 629 tys. obserwatorów na Instagramie).