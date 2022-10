Marcelina Zawadzka kusi bez opamiętania. Wystarczyło, że zrzuciła ubrania

Po tym paśmie sukcesów Zawadzka zaczęła pracę w telewizji. Była prowadzącą w różnych programach, jednak dopiero w 2015 r., wraz z przejściem do TVP, zyskała prawdziwą rozpoznawalność. Najpierw była współgospodynią w "Pytaniu na śniadanie", później pojawiała się też w "The Voice of Poland". Teraz można ją oglądać w Polsacie, gdzie współprowadzi reality-show "Farma".