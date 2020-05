Skusiła się na metamorfozę. Zapomnijcie o jej długich falach

Marcelina Zawadzka , jak mało która gwiazda, od wielu lat jest wierna swojemu wizerunkowi. Nie w głowie jej ekstrawaganckie stylizacje , nie eksperymentuje też z fryzurą. Do czasu. Niedawno skusiła się na długą i gęstą grzywkę. Już wtedy dla niektórych fanów był to spory szok. Teraz modelka postanowiła poddać się znacznie większej metamorfozie i rzeczywiście zaszalała.

"Good morning my friends. I hope it will be wonderful day" - napisała na Instagramie, a post zilustrowała trzema zdjęciami w nowym wcieleniu.