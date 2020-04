Kusi bez opamiętania. Nawet w dresie przykuwa spojrzenia

Marcelina Zawadzka to jedna z najatrakcyjniejszych prezenterek w polskiej telewizji. Modelka wykorzystuje swoje medialne pięć minut i świetnie radzi sobie jako prowadząca "Pytanie na śniadanie". Kamera (i widzowie) ją kochają. Gwiazda ma też swoje stałe grono fanów w sieci. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 548 tys. fanów. Ci, którzy ją zaobserwują, nie żałują. Zawadzka regularnie raczy ich zdjęciami. I to nie byle jakimi. Fotki z podróży, sesji zdjęciowych i kadry z codziennego życia - każdy post zyskuje kilkadziesiąt polubień. Nic dziwnego. Modelka nawet we flanelowej koszuli i dresie prezentuje się niezwykle seksownie. Dowód? Spójrzcie na jej ostatnie zdjęcia.