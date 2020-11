Marcelina Zawadzka na rajskich wakacjach. Nie ukrywa, że jest szczęściarą

Marcelina Zawadzka, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie wróciła jesienią do "Pytania do Śniadanie". TVP zdecydowała się wstrzymać współpracę z gwiazdą do czasu wyjaśnienia jej udziału w tzw. aferze podatkowej. Prezenterkę zastąpiła dziennikarka TVP Info, Małgorzata Opczowska, a jak wyjaśnił widzom telewizyjny partner Zawadzkiej, Tomasz Wolny, modelka zniknęła z ekranu, bo musi "uporządkować swoje sprawy prywatne". Brak zawodowych zobowiązań w TVP sprawił, że Marcelina Zawadzka jakiś czas temu bez narażania się na gniew szefów mogła wziąć udział w protestach kobiet, a niedawno nawet wybrać się na egzotyczne wakacje.