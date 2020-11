Marcelina Zawadzka rozpaliła swoich fanów. Gorące fotki

Marcelina Zawadzka to jedna z tych kobiet, których wygląd od razu zapiera dech w piersiach. Szczupła, piękna blondynka chętnie pokazuje wszystkim szeroki uśmiech. To właśnie taka jej wersja zdobyła ogromne rzesze fanów. Zarażająca pozytywnym nastawieniem celebrytka stopniowo pięła się po szczeblach kariery.

Prowadzenie "Pytania na Śniadanie" wydawało się idealne dla niej. TVP zrezygnowało jednak ze swojej gwiazdy, a i ona sama postanowiła dać sobie trochę czasu, by uporządkować prywatne sprawy. Marcelina Zawadzka nie wyklucza jednak powrotu do śniadaniówki, ale nie potrafi powiedzieć, kiedy on nastąpi.