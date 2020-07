Zawadzka nie musiała wiele robić. Uwiodła fanów jednym zdjęciem

Marcelina Zawadzka wie, co zrobić, by było o niej głośno. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co przyciąga jej fanów i sprytnie to wykorzystuje. Na jej profilu na Instagramie nie ma miejsca na przypadek. Każde zdjęcie jest dokładnie przemyślane i dzięki temu w mig zyskuje kilkanaście tysięcy polubień. Tak też było i ostatnio.