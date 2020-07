Marcelina Zawadzka w wymownym wpisie. To komentarz do sytuacji w TVP?

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla prowadzącej "Pytanie na śniadanie". TVP postawiła niedawno na nową twarz w muzycznym show, zastępując Marcelinę Zawadzką Małgorzatą Tomaszewską. W najnowszej edycji "The Voice of Poland", który wróci na antenę jesienią, to właśnie córka piłkarskiej legendy będzie pojawiać się za kulisami show. "Już się nie mogę doczekać współpracy z Tomkiem Kammelem, Maćkiem Musiałem i Adamem Zdrójkowskim. Wierzę, że 'przygarną' mnie do swojej voice’owej rodziny" - mówiła podekscytowana następczyni Marceliny Zawadzkiej. Ta ostatnia z kolei nie skomentowała oficjalnie decyzji producentów show. Zrobiła to jednak między wierszami, w filmiku opublikowanym na InstaStory.