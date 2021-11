Marcelina Zawadzka wygina się na skuterze. Ma na sobie bieliznę, szpilki i futro

Od kiedy zniknęła z telewizji, żyje właściwie na walizkach. Wciąż gdzieś wyjeżdża i podróżuje. Nie są to jednak wakacyjne wyjazdy, na których Marcelina Zawadzka nie pracuje. Byłą Miss Polonię obserwuje na Instagramie ponad 600 tys. osób. Świetnie wykorzystuje tą popularność do zarabiania jako influencerka. Większość jej postów to subtelne lokowanie różnych produktów.