Marcin Dubiel o znanej influencerce: "Byłaś bardzo głodna... i skacowana"

Marcin Dubiel jest jedną z tych internetowych osobowości, których lista wpadek zdaje się nie mieć końca. Często publikuje w internecie rzeczy, których później żałuje i zdarza mu się mówić, zanim pomyśli co właściwie powinien powiedzieć. Podobnie było i tym razem, jednak hejt, który prawdopodobnie się pojawi, może dotyczyć innej osoby.

Marcin Dubiel skomentował poczynania popularnej influencerki. (Instagram.com)

Marcin Dubiel jest osobą, która ma tak wielu hejterów, jak mało który inny twórca internetowy. I choć osób krytykujących jego zachowanie w dość niewybredny sposób zawsze było sporo, to prawdziwą burzę wywołał jego wyjazd do Kenii, na którym była również Ola Nowak. Cała idea była szczytna, bowiem Fundacja Siewców, czyli organizator akcji, chciała uzbierać pieniądze, by w Afryce móc zbudować ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci. Dla rozgłosu zabrali ze sobą wspomnianych już influencerów, co niestety nie przyniosło niczego dobrego. Marcin Dubiel wraz z kolegą nie potrafili się zachować. Zamiast informacji o tym, w jaki sposób pomagają dzieciom, media obiegło szydercze nagranie, na którym Dubiel i jego kolega wyśmiewają się z czarnoskórego chłopca. Youtuber próbował się wybielić, tłumaczył ten incydent, jednak w świadomości internautów sytuacja ta pozostanie jeszcze przez długi czas.

Wydaje się, że Marcin Dubiel nie do końca wyciągnął wnioski z zaistniałej sytuacji, bo znów bez przemyślenia wrzucił na Instastory z pozoru niewinne nagranie. Youtuber wybrał się z Angeliką Muchą, znaną jako Littlemonster96, do McDonald's. W pewnym momencie oboje zaczęli zachwalać jedną z tamtejszych kanapek, gdy Dubiel zapytał koleżankę, kiedy ostatnio tę kanapkę jadła. "Wczoraj" - ze śmiechem odparła Mucha. "A po co Ci był?" - dopytywał. "Bo byłam bardzo głodna" - odpowiedziała mu koleżanka. W tym momencie Dubiel ponownie nie przemyślał tego, co chciał powiedzieć. "Byłaś bardzo głodna... i skacowana".

Sytuacji tej nie można w żaden sposób porównać z tą z Kenii. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fanów Angeliki Muchy, której to odbiorcami są w głównej mierze dzieci i to właśnie na nią może wylać się zupełnie niepotrzebny hejt za to, co powiedział Dubiel. Mucha jest osobą dorosłą i oczywiście ma prawo pić alkohol. Nie zmienia to jednak faktu, że jako osoba publiczna niekoniecznie może chcieć być pokazywana jako skacowana osoba.