Marcin Hakiel dorobi w "M jak Miłość". Wynajmą jego szkołę tańca

Aktorzy "M jak Miłość" jako jedni z pierwszych w branży wrócili na plan zdjęciowy po przerwie związanej z pandemią koronawirusa. Już w połowie maja ekipa pojawiła się na planie zdjęciowym, by nagrać kolejne odcinki przygód rodziny Mostowiaków. Jak ujawniła Małgorzata Pieczyńska , wcielająca się w serialu w Aleksandrę Chodakowską, członkowie zespołu przed rozpoczęciem zdjęć zostali przebadani na obecność COVID-19, a ekipa przestrzega wszystkich zaleceń sanepidu. Póki co, wszystko idzie zgodnie z planem, a nowe odcinki "M jak miłość" będą gotowe na jesień.

- Bohaterka pani Małgorzaty Pieczyńskiej będzie się chciała nauczyć tańczyć - potwierdziła informację gazecie Karolina Baranowska z biura prasowego "M jak miłość". Serialowa Chodkowska trafi na kurs do szkoły tańca, a w rzeczywistości pieniądze za użyczenie lokalu do zdjęć trafią na konto Marcina Hakiela. To właśnie jego szkołę producenci wybrali do realizacji tanecznych scen w serialu. Jak wyznał informator dziennika, mąż gwiazdy serialu był naturalnym wyborem.