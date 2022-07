Marcin Miller jest z ukochaną już ponad 30 lat. Ale nie zawsze było różowo

Marcin Miller twierdzi, że zakochał się w Ani od pierwszego wejrzenia. Zanim przeniósł się do Kalisza, gdzie uczył się w Technikum Budowy Fortepianów chodził do liceum ekonomicznego w Ełku. O rok młodsza dziewczyna ignorowała jego zaloty, sądząc, że ma to czynienia z byle bawidamkiem. Otwierała się na Marcina stopniowo. Po dwóch latach zdecydowali się na ślub. W podjęciu tej decyzji pomógł im syn Alan, który był już w drodze. Millerowie doczekali się jeszcze jednego syna, Adriana.