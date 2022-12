Marcin Miller pokazał wiadomości od hejterów. Ta sytuacja powtarza się co roku

Autorzy krytycznych wiadomości nie kryją ani swojej pogardy do disco polo, ani rozrzutności TVP. Wygląda też na to, że nie szanują zbytnio pracy, jaką na scenie wykonują artyści. I choć Marcin Miller z racji wykonywanego zawodu z pewnością nieraz spotykał się z krytyką, to mimo to dał się wciągnąć w dyskusję z jednym z hejterów.