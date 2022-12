Policja dzwoniła do ich menedżera. Wszystko przez teledysk

KS: Ten zwrot w refrenie to analogiczna sytuacja do "Zdrajców Metalu" (druga płyta Nocnego Kochanka - red.). Gdy myśleliśmy nad tytułem drugiej płyty, początkowo chcieliśmy nazwać ją "Dżentelmeni Metalu". Jednak zdecydowaliśmy się na "Zdrajców Metalu", bo wielu tak zwanym prawdziwym metalowcom nie chciało przejść przez myśl, że to, co gramy jest muzyką heavymetalową, a to, co robimy, uważali za bezczeszczenie tej muzyki. Stąd też pytanie w "Otwieraczu" o to, gdzie jest heavy metal, bo nam zawsze się wydawało, że w naszych kawałkach jest on wszechobecny. Czekamy na odpowiedź na to pytanie od osób, do których adresujemy ten refren. Porównanie do "Teksańskiego" jest uzasadnione w pewnym stopniu. Różnica jest taka, że tekst "Teksańskiego" jest o pisaniu piosenki, a u nas tekst jest o śpiewaniu. W ogóle "Otwieracz" był ostatnim numerem, do którego powstał tekst.