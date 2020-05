Marcin Prokop podjął wyzwanie #hot16. Oberwało się prezydentowi i antyszczepionkowcom

Wyznanie #hot16 polega "zarapowaniu" 16 wersów, dlatego nazywa się go umownie "gorącą szesnastką". Marcin Prokop w swoim stylu obwieścił, że dla niego bardziej odpowiednia jest "gorąca czterdziestka", więc jego rap będzie dłuższy.

Co usłyszeliśmy na wideo? Prokop rapuje np., że "nie trzeba walczyć z ostrym cieniem mgły", by zostać bohaterem. Tym samym nawiązuje wprost do #hot16 prezydenta Andrzeja Dudy, które wywołało ogólną konsternację swoim tekstem.