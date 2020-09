Marek Niedźwiecki nie poprowadzi Listy Przebojów. Radio wydało oświadczenie

Na początku września dziennikarz był gościem programu "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedział o swojej przyszłości i czy znajdzie się w niej miejsce na powrót do radia. Niedźwiecki przyznał, że po odejściu z Trójki myślał, że nie wróci na antenę. Później doszedł do wniosku, że słuchacze jeszcze go usłyszą. "Lubię to robić" podsumował.