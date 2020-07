Margaret opublikowała urocze zdjęcie ze swoim partnerem

Ubiegły rok był bardzo intensywny dla Margaret. Wokalistka wydała nowy album "Gaja Hornby", a także podjęła się roli trenera "The Voice Of Poland". Natłok pracy przyczynił się do tego, że gwiazda podupadła na zdrowiu. Z tego powodu zdecydowała się zawiesić karierę muzyczną na pewien czas. Po miesiącach przerwy wróciła jednak do pracy. Ostatnio pochwaliła się, że pracuje m.in. przy klipie innej artystki, która dołączyła do jej wytwórni muzycznej. Jej fani zwrócili także uwagę na brzuch piosenkarki, sugerując, że może być w ciąży.