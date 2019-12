Margaret nagle zrezygnowała z sylwestra w TVP. Nie musiała zapłacić kary

Margaret podjęła decyzję, że rezygnuje z udziału w koncercie sylwestrowym. Telewizja Polska podeszła ze zrozumieniem do problemów gwiazdy.

Margaret od dłuższego czasu współpracuje z Telewizją Polską. Ostatnio widzowie mogli ją oglądać w programie "The Voice of Poland", w którym do finału doprowadziła Tadeusza Seiberta. Muzyk od początku typowany był na zwycięzcę show, ale niestety tym razem się nie udało.