Margaret odwołuje występ podczas sylwestra TVP! Internauci są zawiedzeni

Tegoroczny sylwester TVP odbędzie się w Zakopanem. Ze względu na problemy zdrowotne Margaret będzie zmuszona odwołać swój występ.

Należy przypomnieć, że Margaret miała bardzo intensywny rok . Wokalista wydała nowy album "Gaja Hornby", a także podjęła się roli trenera w "The Voice of Poland". Natłok pracy przyczynił się do tego, że gwiazda podupadła na zdrowiu. Ogłosiła również, że rezygnuje z międzynarodowego kontraktu z Warner Music. Margaret wydała oświadczenie za pośrednictwem mediów społecznościowych, w którym informuje, że zdecydowała się na radykalne zmiany w swoim życiu.

"Elko. Tu Gaja. Dziękuje Wam za dotychczasowe wsparcie wyrażane na koncertach i w pozytywnych komentarzach do muzyki z mojej ostatniej płyty. Przyszedł moment, kiedy muszę Wam coś opowiedzieć. Mój ostatni album Gaja Hornby jest wyjątkowy także z powodów, o których do tej pory nie mówiłam. To płyta, która zamyka dla mnie pewien okres w życiu, który wiąże się to z wieloma zmianami na wielu płaszczyznach" - napisała.