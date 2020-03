Margaret przerwała milczenie. Rozpoczęła zbiórkę pieniędzy w szczytnym celu

Margaret wróciła na media społeczności, a także wznowiła aktywność muzyczną. Wokalistka rozpoczęła również zbiórkę pieniędzy dla chorych nowotwór.

Ubiegły rok był bardzo intensywny dla Margaret . Wokalistka wydała nowy album "Gaja Hornby", a także podjęła się roli trenera "The Voice Of Poland ". Natłok pracy przyczynił się do tego, że gwiazda podupadła na zdrowiu. Z tego powodu musi zdecydowała się zawiesić karierę muzyczną na pewien czas.

"Wróciłam. Dostałam zaproszenie od fundacji Rak'n'Roll do wzięcia udziału w Rak'n'roll Music. Co to znaczy? Ten mikrofon to zaproszenie dla nas - dla mnie jako artystki i dla was jako słuchaczy do wzięcia udziału i tworzenia nowego gatunku muzycznego, który pomaga przejść przez raka. Jak to działa? Wy wpłacacie pieniądze, ja zamykam się w studiu, robię utwór i razem nadajemy nowy sens muzyce. Wpłacajcie, bo cel jest szczytny, a akcja bardzo fajna" - napisała na Instagramie.