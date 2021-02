Margaret ubrana w mech. Pokazała zdjęcie z sesji

Margaret to obecnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek. Gwiazda zwróciła na siebie uwagę po premierze piosenki "Thank You Very Much" i od tego czasu zdążyła zaskarbić sobie sympatię masy słuchaczy. Wokalistka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Za pośrednictwem swojego instagramowego profilu pokazuje fanom, co robi w wolnym czasie i jak wygląda jej życie zawodowe.