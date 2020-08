Margaret w bikini zdradza sposób na szczupłą sylwetkę. Tylko dla dorosłych

W najnowszej piosence Margaret w niczym nie przypomina gwiazdy, która mówiła rok temu, że cierpi z powodu hejtu i korzysta z pomocy psychologa. - Bardzo często nie radzę sobie z tym wszystkim, co się dzieje, co ktoś o tobie mówi, co ktoś ci wmawia. Jest to bardzo bolesne i ciężkie – mówiła Margaret, która w "Reksiu" pokazuje ogromny dystans do siebie.