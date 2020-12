Maria Aleksandra z Rumunii. Pierwsze oficjalne zdjęcie małej księżniczki

Maria Aleksandra to druga córka rumuńskiego monarchy Nicolasa, choć pierwsza z prawego, małżeńskiego łoża. W czerwcu 2019 w Rumunii wybuchł prawdziwy skandal obyczajowy, kiedy okazało się, że ówczesny książę ma nieślubne dziecko. Informacja ta ujrzała światło dzienne trzy lata po narodzinach dziewczynki. Córka Nicolasa urodziła się niedługo przed jego cywilnym ślubem z obecną żoną, dziennikarką Aliną Marią.

Mimo iż rumuński książę uparcie wypierał się romansu i dziecka, które jest jego owocem, został zmuszony do testów na ojcostwo. W końcu, przyparty do muru, potwierdził, że jest ojcem dziewczynki urodzonej na początku 2016 roku. Co ciekawe jednak, nawet po ujawnieniu wyników nadal zaprzeczał, że był w związku z matką dziewczynki Nicoletą Cirjan.