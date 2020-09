Maria Dębska pochwaliła się zdjęciem z podróży poślubnej

Maria Dębska i Marcin Bosak są świeżo upieczonym małżeństwem. Mimo że nie zawsze otwarcie relacjonują w mediach swoje życie prywatne , to od czasu do czasu udostępnią wspólne zdjęcie. Tym razem na profilu aktorki na Instagramie pojawiła się fotografia, na której Marysia pozuje w stroju kąpielowym.

Maria Dębska pokazała zdjęcie z podróży poślubnej

Para małżonków postanowiła wybrać się w podróż poślubną niedługo po ślubie. Celem ich wypadu okazała się Sardynia. Aktorka nie chciała za bardzo afiszować się miesiącem miodowym. Na relacji na Instastory sama przyznała, że były to "wakacje bez Instagrama".

Zobacz także: Maria Dębska o sukcesie na czerwonym dywanie

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Marysia i Marcin wyjechali do Włoch. Aktorka zdecydowała się pochwalić zdjęciem z podróży poślubnej dopiero po powrocie do Polski. Marysia pozuje na nim w stroju kąpielowym w morzu. Aktorka opatrzyła zdjęcie opisem w języku włoskim: "Sardegna, il mio cuore", co oznacza "Sardynia, moje sece".