Maria Opozda tłumaczy się z tego, co powiedziała podczas strzelaniny. "Nie wypowiedziałam tych słów w sposób w pełni świadomy"

"W nawiązaniu do sytuacji związanej z moją wypowiedzią z dnia 08.01.2022 r., pragnę wyjaśnić, że cytowane przez media słowa nie zostały wypowiedziane w relacji do konkretnych wydarzeń tj. oddaniu strzału ostrzegawczego przez mojego syna w celu odstraszenia osób, które bezprawnie wtargnęły do jego domu, słowa te wypowiedziane zostały w nerwowej wymianie zdań pomiędzy mną, a innymi osobami przebywającymi na terenie nieruchomości, zaś osoby te prowadziły nerwową rozmowę w ten sposób, aby ukierunkować mnie, 80-letnią osobę, na to, abym wypowiedziała słowa wymuszone technikami manipulacji" - napisała Maria Opozda na Facebooku.