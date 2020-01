Maria Sadowska opublikowała wzruszający post. "To był dla mnie bardzo ciężki rok"

Maria Sadowska ma za sobą bardzo trudny okres. Oskarżenia pod adresem ojca o molestowanie, a potem śmierć przyjaciela Piotra Woźniaka-Staraka mocno dały jej w kość. Artystka opublikowała poruszający post.

"To był dla mnie bardzo ciężki rok, choć wiadomo, że dla was starałam się trzymać gardę; a zresztą tym co boli, rzadko dzielimy się na insta... choć tak naprawdę lepiej dzielić się chwilami szczęścia - nawet jeśli to tylko ułamek naszej rzeczywistości".