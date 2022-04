Żyje w skrajnej biedzie. Jej przyjaciółka zdradza, co się stało

Dmoch jednak nie przestała kochać Kruka i gdy ten zmarł w 1992 r., mocno się załamała. Po jego pogrzebie wyjechała z Warszawy do zdewastowanego domu we wsi Gładków i odcięła od znajomych. Sprawy pogorszyły się, gdy w 2006 r. zmarła matka wokalistki. Dmoch żyła na granicy ubóstwa, w końcu trafiła do szpitala psychiatrycznego. Informacje o jej kiepskiej sytuacji finansowej pojawiały się co jakiś czas w mediach. Dmoch jednak nie chciała przyjmować żadnej pomocy.