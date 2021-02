Maria Winiarska obawia się, że córka ujawni rodzinne sekrety

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski są małżeństwem od 50 lat. Ich starsza córka Hanna nie miała tyle szczęścia w miłości, co jej rodzice. Po 15 latach rozpadł się jej związek z Brazylijczykiem Danielem Nevesem. Para poznała się przed laty podczas studenckiej wymiany w Hiszpanii. Córka aktorów dla ukochanego przeniosła się do Ameryki Południowej, gdzie żyje od lat. Kolorowa prasa rozpisywała się o rozstaniu pary już latem, ale Hanna Zborowska-Neves oficjalnie potwierdziła rozwód dopiero pod koniec roku.

Nie jest tajemnicą, że córka aktorskiej pary dotkliwie przeżyła rozstanie z ojcem swoich dzieci (mają dwie córki: 7-letnią Ninę i 3-letnią Milę). W tych trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie mamy, Marii Winiarskiej. O bolesnym rozstaniu pomogło jej też zapomnieć nowe przedsięwzięcie. Jak informuje tygodnik "Na żywo", Hanna Zborowska-Neves zamierza napisać rodzinną biografię. Aktorka ma jednak spore obawy, czy to dobry pomysł. Poważnie obawia się, że światło dzienne - zupełnie niepotrzebnie - ujrzy to, co powinno zostać wyłącznie w rodzinie.