Marian Lichtman o synu Krawczyka. "Straszono go"

- Doszło do takiej sytuacji, że Krzysztofa juniora straszono. To miało miejsce ok. 15 lat temu. Stwierdzono, że jeśli będzie za dużo mówił, to "dostanie baty". Krzysiek (junior) do mnie wtedy zadzwonił i pojechaliśmy z moją żoną Bożenką w nocy i czekaliśmy na tę osobę, która miała go pobić. Zawsze go broniliśmy. Nikt nie przyjechał, to było zastraszanie.