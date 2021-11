Kosmala apeluje do Krawczyka juniora. "Posłuchaj słów ojca twego i przemyśl swoje zachowanie"

"Zasłużyć na niebo to znaczy być dobrym, być w kontakcie z Bogiem, mówić do niego jak do własnego ojca, wujka, dziadka. Rozmawiać z Matką Bożą, prosić o interwencję. Życzę wam łask z nieba płynących w obfitości, żeby wam towarzyszyły, pomagały, edukowały. Byście byli w miłości z innymi ludźmi. Dzisiaj kiedy świat jest tak szalenie podzielony, trzymajmy się razem, popierajmy się, nie walczmy ze sobą. Wybaczmy sobie, jeżeli to jest możliwe wybaczmy i zapomnijmy, jeśli jest niemożliwe, to choć wybaczmy" - mówił Krzysztof Krawczyk w 2016 roku.