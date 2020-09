Marian Opania przechodzi małżeński kryzys. Rozwód na horyzoncie

– Anna traktuje wyjazdy Mariana na ryby tak, jakby szedł do kochanki albo do knajpy z kumplami. Dodatkowo boi się, żeby nie przywlókł do domu koronawirusa. Grozi mu nawet rozwodem. Krzyczała, że jak pojedzie na zawody, to nie będzie miał wstępu do Dębek – zdradził "Super Expressowi" kolega Opani.