Żyła na ulicy. Była kochanką największych gwiazd

- W latach 60. żyłam otoczona sztucznością. Nagle, kiedy znalazłam się na ulicy, zdałam sobie sprawę, że ludzie są w rzeczywistości dobrzy. W jednej z chińskich restauracji mogłam umyć sobie ubrania, a człowiek, który miał termos na herbatę, bez zastanowienia dał mi go. Uzależnieni of metamfetaminy też sprawdzali, czy sobie radzę - wyznaje w rozmowie z "Time Out".