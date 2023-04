Marihuana, kokaina i grzybki. Harry musiał się przyznać urzędnikom

Książę Harry zawsze niechętnie udzielał wywiadów. Tłumaczył to awersją do mediów, które obwiniał za nakręcenie nagonki na jego mamę, księżną Dianę. Jego stosunek do mediów, szczególnie tych brytyjskich, nie bardzo się zmienił. Na początku kwietnia bowiem Harry stawił się osobiście w sądzie w Wielkiej Brytanii, by zeznawać przeciwko wydawcy "Daily Mail", poczytnego brytyjskiego tabloidu.