Marilyn Manson pozywa swoją ex. Odpowiada na oskarżenia o gwałt i molestowanie

Jak podaje "Page Six", Marilyn Manson, czyli Brian Warner, złożył pozew o zniesławienie w środę 2 marca. Twierdzi, że Evan Rachel Wood i Illma Gore oczerniają go historiami o gwałcie, by zyskać na tym finansowo. Co więcej, w pozwie prawnicy zaznaczyli, że oskarżenia doprowadziły Mansona do trudnej sytuacji psychicznej. Według Mansona kobiety naruszyły prawo, nielegalnie pozyskując prywatne dane Mansona - w tym hasła do poczty i kont w mediach społecznościowych.