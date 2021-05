Marilyn Manson z nowym zarzutem. Była asystentka złożyła pozew

Jak donosi "Page Six", 37-letnia Walters złożyła w sądzie w Los Angeles pozew przeciwko Warnerowi. Kobieta poznała Marilyna Mansona w 2010 r. przez platformę społecznościową MySpace. Gwiazdor zaprosił ją do siebie na sesję zdjęciową, która przeciągnęła się do późnych godzin nocnych.