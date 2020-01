Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny wybudują w Polsce dom! Gdzie?

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny planują życiową rewolucję. Staje się coraz bardziej pewne, że już wkrótce czas w roku będą dzielić między domy we Włoszech i w Zakopanem.

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojtek Szczęsny obecnie mieszkają we Włoszech. W Turynie znajduje się klub, w którym gra piłkarz. Teraz para przymierza się do zakupu posiadłości w Polsce. Czy nas stałe wrócą do kraju?