Marina w bikini. Nie przejmuje się krytyką

Marina i Wojciech Szczęsny cieszą się słońcem, wypoczywając na greckiej wyspie Mykonos . Lato w pełni, pogoda dopisuje, nic więc dziwnego, że piosenkarka chwali się fotkami, do których pozuje w samym bikini . Kto by tego nie robił, mając podobną figurę? Jednak nie wszyscy internauci tak sądzą. Część krytykuje Marinę za ujęcia w skąpym stroju. Ona jednak absolutnie się tym nie przejmuje - najpierw opublikowała filmik w bikini, a później nowe zdjęcia w kostiumie.

"Niektórych bardzo zbulwersowało moje zajęcie w stroju kąpielowym, dlatego dziś chciałam pokazać, co o tym myślimy" - napisała gwiazda na swoim instagramowym profilu. Takim komentarzem okrasiła nagranie eksponujące idealne kształty.

Marina wspomina trzydzieste urodziny

Dzień później wstawiła fotkę w innym bikini, na dodatek bez makijażu. W naturalnym wydaniu 31-latka robi świetne wrażenie. Wygląda na to, że make-up jest jej zupełnie zbędny.

"Słone włosy wysuszone w słońcu, piasek na skórze..." - napisała. Do zdjęcia pozowała, siedząc na łóżku. Miała na sobie dwuczęściowy strój kąpielowy z falbanką zasłaniającą biust. Uroku dodała jej burza jasnych włosów.

Przypominamy, że "afera" dotyczące ujęć w bikini publikowanych przez Marinę zaczęła się od komentarza fanki. Kobieta stwierdziła, że mężatka i matka nie powinna wstawiać podobnych fotografii. Marina odpisała: "Na szczęście każdy ma inne zasady, wszyscy jesteśmy różni i to jest piękne. Kobiety, nie dajmy się zaszczuć i wsadzać w ramy. Kto je wymyślił i ustalił? Każdy ma swoje granice i nikogo nie powinniśmy oceniać. Dziecko nie odebrało mi poczucia mojej kobiecości... Co więcej, wcześniej się wstydziłam swojego ciała i mi się wydawało, że nie wypada, a dziś jestem pewniejsza siebie, dumna z tego kim jestem i co osiągnęłam".