Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny świętują czwartą rocznicę ślubu

Marina Łuczenko-Szczęsna od 7 lat jest związana ze znanym bramkarzem. Obecnie małżeństwo wraz z niespełna 2-letnim synem Liamem mieszka we włoskim Turynie. Do niedawna celebrycka para miała jeszcze duże powody do zmartwień, gdyż jeden zawodników Juventusu Turyn został zarażony koronawirusem, przez co wszyscy pozostali członkowie drużyny, w tym Wojciech Szczęsny, musieli pozostać w kwarantannie z dala od swoich rodzin.