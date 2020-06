Marina Łuczenko wyjaśnia, dlaczego poleca produkty na Instagramie

W specjalnym filmiku zamieszczonym na Instagramie wyjaśniła, że po prostu musi to robić, a jeśli komuś się to nie podoba, to może przestać ją obserwować.

"Cześć kochani, chciałabym Wam coś wyjaśnić. Sporadycznie, ale jednak czasami dostaję od Was wiadomości pod tytułem: "Marina, człowiek reklama", "Czemu tak reklamujesz te produkty, przecież nie musisz". Totalnie nie wiem, co to znaczy, że nie muszę - muszę, ponieważ czuję się zobowiązana polecić Wam produkty, których naprawdę używam" - przyznała.

"Oczywiście, kiedy widzę, że produkt się sprawdza, to chcę pomagać przy promocji, dlatego że mam fajny, nośny kanał, mam bardzo dużo dziewczyn u mnie na Instagramie, więc czemu miałabym się nie podzielić swoimi patentami, tajnikami urodowymi? Nie jestem laską, która trzyma wszystkie opcje tylko dla siebie, często mnie o to pytacie, więc staram się z Wami dzielić. Kochani, jeżeli nie podobają Wam się te story, to przechodźcie dalej i nie oglądajcie tego. Co więcej, nigdy Was nie zmuszam do kupowania czegokolwiek, więc jeśli Wam się nie podoba, to unfollow, cokolwiek" - dodała.